Esenler\'de Bina Tahliye Edildi

Esenler'de çatısından parçalar kopan 3 katlı bina tahliye edildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak'taki 3 katlı eski binanın çatısından kopan parçalar yola düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çatı parçalarının düştüğü alanın çevresine güvenlik şeridi çekti.
Ekipler, tedbir amacıyla binada oturanları tahliye etti.
Kentte meydana gelen depremde zarar gördüğü düşünülen binaya ilişkin incelemeler sürüyor.
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