Esenler'de yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi - Son Dakika
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Esenler'de yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi

Esenler\'de yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi

Özgür EREN/ ESENLER'de 3 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri Furkan Sayın (27) için Bağcılar İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

14.02.2025 16:30  Güncelleme: 16:38
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Özgür EREN/ ESENLER'de 3 katlı binanın çatı katındaki yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri Furkan Sayın (27) için Bağcılar İtfaiye Grup Amirliği'nde tören düzenlendi.

Yangın, dün gece saatlerinde Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, itfaiye eri Furkan Sayın 3. kattan yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sayın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bugün polis ve itfaiye ekipleri yangının çıktığı binada inceleme yaptı.

Sayın için bugün öğlen Bağcılar İtfaiyesi Grup Amirliği'nde tören düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.Furkan Sayın'ın cenazesi İtfaiye aracı ile görev yaptığı yere getirildi. Furkan Sayın'ın annesi Aynur Sayın ve Babası Kazım Sayın güçlükle ayakta durdu. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Aynur Sayın'ı kızı Esmanur Sayın teselli etti.

'HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ'

Saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim okunup helallik alındı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İtfaiye çalışanlarımızın mesleğine baktığımda belki de dünyada özel bir yere konumlanması gereken bir meslek. Bu mesleği tercih etmek bile büyük bir cesaret ışığıdır. Bu cesur kardeşimiz gibi binlerce yol arkadaşımız itfaiye teşkilatımızda insanlarımızın canını kurtarmak için canı pahasına mücadeleyi veren çok özel insanlar. Furkan kardeşimiz gibi diğer şehitlerimiz gibi onların ismini hiçbir zaman unutmayacağız. Onların kendilerini fedakarca mesleklerine adadıklarını unutmayacağız. Dualarımız onlarla. İnşallah bundan sonra böyle haberler almayız. Çok üzüntülüyüz" dedi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından cenaze Furkan Sayın'ın memleketi olan Kastamonu'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Şehidin cenazesi Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören Köyünde yarın toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de yangına müdahale ederken düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören düzenlendi - Son Dakika

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