İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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