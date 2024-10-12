Esenyurt Belediyesi, İbadethaneleri Titizlikle Temizliyor

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(İSTANBUL) - Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için çalışan Esenyurt Belediyesi, cami ve cemevlerini titizlikle temizliyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, cami ve cemevleri temizliklerine hız kesmeden devam ediyor. Temizlik ekipleri, program dahilinde her gün farklı ibadethaneleri temizliyor. Cami ve cemevlerinin her köşesini titizlikle temizleyen ekipler; halıları yıkıyor, camları siliyor, avluları tazyikli suyla kir ve tozdan arındırıyor.

İlçe genelindeki 108 cami ve cemevini günlük periyotlarla temizlediklerini belirten Esenyurt Belediyesi İbadethane Sorumlusu Ferdi Bayram, "Belediye Başkanı'mız Ahmet Özer'in öncülüğünde ilçemizdeki tüm ibadethanelerin temizliğini yapıyoruz. Camiler, cemevleri ve Kur'an kurslarında camlar, halılar, ayakkabılıklar ve sosyal kullanım alanlarını temizleyerek, avluları tazyikli suyla yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapmaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin temizlik konusunda çok başarılı olduğunu söyleyen vatandaş Kutbettin Karataş ise "Başkanımız yeni gelmesine rağmen çok başarılı. Temizlik, sosyal yardım çalışmaları... Hepsinden çok memnunuz. Çok güzel bir hizmet, gelip camilerimizi temizliyorlar. Belediye Başkanı'mıza teşekkür ederiz" diye konuştu.