Esenyurt Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteğine Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için mama ve su desteğini sürdürüyor. Belediye'nin Modern Hayvan Bakımevi'nde üretilen yüksek proteinli kedi ve köpek mamaları, ekipler tarafından günlük olarak besleme noktalarına bırakılıyor.

Hayvan dostu belediyecilik çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için su ve mama desteğine devam ediyor. İlçedeki yüzlerce besleme noktasına her gün mama ve su bırakan ekipler, hayvanların rutin kontrollerini de yapıyor. Ekipler, kedi ve köpeklerin yaşam alanlarını temizlemeyi de ihmal etmiyor.

Hem sağlıklı hem ekonomik mama

Mamalar, hem sokak hayvanlarının daha sağlıklı beslenmesi hem de tasarruf sağlamak amacıyla Esenyurt Belediyesi'nin mama üretim tesisinde üretiliyor. Modern Hayvan Bakımevi'nde bulunan tesiste, uzman ekipler tarafından ilçe genelindeki fabrika, restoran, hastane gibi mekanlardan toplanan yemek atıkları yüksek proteinli mama haline getiriliyor. Üretilen sağlıklı mamalar hem ilçe genelindeki hayvan besleme alanlarına düzenli olarak bırakılıyor hem de belediyeye ait barınakta bulunan can dostların beslenmesinde kullanılıyor.