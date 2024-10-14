ESENYURT Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastanenin elektrik jenaretörlerinin bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken yetkililerden alınan bilgiye göre yedek jenaretörün devreye girmesiyle aksaklık yaşanmadığı öğrenildi. Hastane'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?