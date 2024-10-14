Esenyurt Hastanesinde Yangın Paniği

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Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

(İSTANBUL) Esenyurt Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. Hastanede panik yaşanırken, itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Hastanede çalışanlar ve hasta yakınları arasında paniği yol açan yangın öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye, kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü. Hastanede günlük işleyiş normale döndü.