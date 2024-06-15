Esenyurt'ta Bayram Temizliği

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(İSTANBUL) - Esenyurt'ta hem ibadethaneler hem de cadde ve sokaklar, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için hazırlanıyor. Bu kapsamda ilçede çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla yıkayarak, ibadethaneleri temizledi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İlçe sakinlerinin bayramlarını hijyenik bir ortamda geçirebilmesi için aralıksız çalışan ekipler, süpürülen cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı. Mobil temizlik araçlarıyla yapılan çalışmalarda ayrıca koku ve haşere sorununun önüne geçmek için çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri kılınacak bayram namazı öncesi ilçe genelindeki ibadethanelerde de detaylı temizlik çalışması yürüttü. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde camilere giderek cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı. Temizlik çalışmalarını yerinde denetleyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, şunları söyledi:

"Halkın sağlığı en öncelikli meselemiz. Bütün çabamız vatandaşlarımızın daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeşil bir Esenyurt'ta yaşamasını sağlamak. Bunu gerçekleştirebilmek için 650 kişilik bir temizlik ekibiyle çalışıyoruz. Şu anda alanda 310 tane temizlik personelimiz cadde ve sokakları süpürüyor, diğer ekibimiz de çöplerin toplanması ve taşınması çalışmalarında görev alıyor. Ben ilçemizin temizliği için gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum."