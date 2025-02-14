Esenyurt\'ta Hırsızlık: 250 Bin Liralık Eşya Çalındı

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ESENURT'ta bir iş yerinin tuvalet camını kırarak ofis bölümüne geçen hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 250 bin lira tutarındaki cihaz ve eşyaları çaldı. Hırsızlık , güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi 728'inci Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Ömer Ayaz'a ait iş yerine tuvalet pencere camını kırarak giren hırsızlar, ofis bölümüne çıktıktan sonra, bilgisayar ve kasaları aldı. Şüpheliler buldukları değerli cihaz, takım ve bakır malzemeleri topladı. Bağladıkları halatla monitör veya bilgisayar kasasını yukarıda bekleyen arkadaşları aracılığı ile alan şüpheliler, geldikleri gibi tuvalet penceresinden çıktılar.

İş yeri sahibi Ömer Ayaz, "Yüzlerine kapüşon gibi bir şey takmışlar. Ama eşkalleri net görünüyor. 2 kişi içeri giriyor, 2 kişi de dışarda bekliyor. Toplamda 4 kişi yapıyorlar bu işi. Hesapladığımız zaman 230-250 bin bandında bir zararımız var" dedi. İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve malzemelerinin kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.