Esenyurt'ta İstihdam Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta İstihdam Fuarı Düzenleniyor

Esenyurt Belediyesi, 14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği İstihdam Fuarı ile firmalar ve iş arayanları bir araya getiriyor. Fuara 240 firma katılacak ve çeşitli sektörlerden binlerce istihdam fırsatı sunulacak.

13.10.2024 15:13  Güncelleme: 15:32
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi'nin düzenleyeceği İstihdam Fuarı ile firmalar ve iş arayanlar bir araya gelecek. 14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar birçok farklı sektörden firma, binlerce istihdam sağlayacak.

Esenyurt'ta, yüzlerce firma iş arayanlar için tek bir noktada buluşuyor. Esenyurt Belediyesi'nin bir ilke daha imza atarak düzenlediği İstihdam Fuarı, işçi arayan firmalarla, iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. Vatandaşların sürekli ve güvenceli bir işe sahip olması amacıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer öncülüğünde düzenlenen fuara, farklı sektörlerden 240 firma katacak. Fuarda, sağlıktan teknolojiye, tekstilden otomotive kadar birçok sektörde iş gücü talepleri olan firmalar, adaylarla yüz yüze görüşme fırsatı bularak istihdam sağlayacak.

Açılışını Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ilçe protokolüyle birlikte yapacağı İstihdam Fuarı, 16 Ekim'e kadar 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

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