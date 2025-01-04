Esenyurt\'ta Midibüs Devrildi: Bir Kadın Yaralandı

Güncel

ESENYURT'ta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs kayarak yana devrildi. Kazada, bir kadın yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Esenyurt Haramidere bağlantı yolu yakınında meydana geldi. Seyir halindeki 34 HS 7098 plakalı Belediyeye ait midibüsün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförün hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarına devrildi. Kazada midibüste bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.