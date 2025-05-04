Esenyurt'ta Otele Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta, 2 kişinin bulunduğu motosikletten bir otele silahla ateş açılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Dün gece, Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki otele aynı motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Otele çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.