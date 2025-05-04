Esenyurt'ta, 2 kişinin bulunduğu motosikletten bir otele silahla ateş açılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Dün gece, Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki otele aynı motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Otele çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Otele Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?