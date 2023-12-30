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Esenyurt'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı, 1 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta bir kişi, komşuları tarafından gözetlendiğini iddia ederek pompalı tüfekle evlerin pencerelerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralanırken saldırgan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt\'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı, 1 Kişi Yaralandı
30.12.2023 - 04:39,  Güncelleme: 04:41
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ESENYURT'ta komşuları tarafından gözetlendiğini iddia eden bir kişi, pompalı tüfekle evlerin pencerelerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken saldırgan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ardıçlı Mahallesi 780. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, komşuları tarafından evinin gözetlediğini öne sürerek pompalı tüfekle apartman boşluğundan pencerelere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu seken saçmalar sebebiyle 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan saldırgan işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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