Esenyurt\'ta Servis Minibüsü Yangını

Esenyurt'ta seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokak'ta ilerleyen 34 LLK 317 plakalı servis minibüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurup inerken, alevlerin sardığı minibüs bir süre sonra kayarak park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yanan minibüsü ve çarptığı tırın arka kısmındaki ufak çaplı alevleri söndürdü.
Yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
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