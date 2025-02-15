Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Çetesi Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Çetesi Yakalandı

Esenyurt\'ta Silahlı Saldırı Çetesi Yakalandı

Esenyurt'ta haraç talep eden bir çetenin, mağdurun fidye vermemesi üzerine yaptığı silahlı saldırılar sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Olayların güvenlik kameralarına yansıdığı ve şüphelilerin çoğunun tutuklandığı belirtildi.

15.02.2025 13:57  Güncelleme: 14:02
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ESENYURT'ta haraç istedikleri kişiye ait 3 faklı iş yeri ve eve toplam 9 defa silahlı saldırı düzenleyen 2'si kadın 11 kişilik örgüt yakalandı. Şüphelilerin, önce 2 milyon fidye istedikleri, mağdurların para vermemesi üzerine saldırıları düzenleyip ceza olarak 5 milyon lira istedikleri öğrenildi. 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yerlerinin kurşunladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta bir marketler zincirine ait 3 farklı iş yeri ve sahibinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin, mağdurlardan önce 2 milyon lira fidye istedikleri, mağdurun küfredip para vermemesi üzerine marketlere ve evlere silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi. Ardından da şüphelilerin mağdurları tekrar arayarak, "Cezan 5 milyon lira oldu" şeklinde tehdit ettikleri öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bazı olaylar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görüldü. Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturmada görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE BASKIN YAPILDI

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin tespit edilen evlerine baskın yapıldı. Baskınlarda ikisi kadın 11 kişilik örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kadın üyeleri kullanarak bir aile görünümünde olay yerine geldiklerini ve ardından olayları gerçekleştirdiklerini belirledi. Şüphelilerin mağdura ait 3 farklı iş yerine toplam 7 kez evini de 2 kez olmak üzere 9 defa silahla ateş açtığı belirlendi. Haklarında 'gaspa teşebbüs', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'iş yeri ve ikamet kurşunlama' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi kadın 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Çetesi Yakalandı - Son Dakika

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