Esenyurt\'ta Sürücü Cadde Ortasında Dakikalarca Drift Attı

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ESENYURT'ta bir sürücü trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden cadde ortasında dakikalarca drift attı. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ahmed Arif Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir sürücü, trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden dakikalarca drift attı. Sürücünün drift attığı esnada oluşan gürültü çevre sakinlerini rahatsız etti. Bir süre daha dirft atan sürücü, otomobiliyle uzaklaştı. Gürültüden rahatsız olan bir çevre sakini ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.