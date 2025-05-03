Esenyurt'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

Esenyurt'ta 5 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
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