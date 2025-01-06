Esenyurt'ta Terör Soruşturması: Osman Yalçın Hakkında Yeni Gelişmeler

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Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan yeni soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın para trafiğine ilişkin Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu soruşturma dosyasına girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan Özer için başlatılan soruşturma kapsamında aranan firari Yalçın hakkındaki incelemesi devam ediyor.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Yalçın'ın Ocak 2017 ile Kasım 2024 döneminde 231 farklı kişi ve şirket hesabıyla 88 milyon 370 bin lira para transferinin bulunduğu belirtildi.

Raporda, şüphelinin 52 şahıs ve şirket hesabından EFT yöntemiyle 21 milyon 76 bin lira aldığı, 155 kişi ile şirket hesabına toplam 21 milyon 966 bin lira gönderdiği, 20 şahıs-şirket hesabından havaleyle toplam 33 milyon 412 bin lira aldığı ve 40 kişi-şirket hesabına 62 bin 244 lira yolladığı bildirildi.

Yalçın'ın iki şahıs-şirket hesabından 33 milyon 412 bin lira kripto para aldığına işaret edilen raporda, şüphelinin kendi hesapları arasında 638 milyon 170 bin 655 lira havale ile EFT işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Raporda, Yalçın adına kayıtlı "Atlastaş Yapı Sanayi" isimli şirket hesabından 2017-2021 yıllarında 411 bin 500 lira para transferinin yapıldığı ifade edildi.

HDP'ye 50 milyon liralık mal satışı

Firari şüpheli Yalçın'ın adına kayıtlı şirketin 2024'te Van Büyükşehir Belediyesine 32 milyon 270 bin liralık, Van İpekyolu Belediyesine 565 bin 950 liralık, HDP Genel Merkezi'ne 2021 ve 2023 yıllarında 50 milyon 936 bin liralık mal satışı yaptığı belirtildi.

Raporda, Yalçın'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma, yönetme", "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hükümlü ve firari konumdaki çok sayıda örgüt üyesiyle aralarında para trafiği gerçekleştiğinin altı çizildi.

Yalçın'ın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde yönetim kadrosunda "sohbet imamı" olan firari şüpheli Bilal Verim'e de 2013'te 2 bin lira gönderdiği ifade edilen raporda, şüphelinin KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan zanlılarla da para trafiğinin olduğu bilgisi yer aldı.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın terör örgütü elebaşılarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirtilmişti.

Yalçın hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenlemişti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirilmişti.