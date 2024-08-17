Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Esenyurt'ta 14 bin 59 adet uyuşturucu hap ile 1 kilo 49 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

???????Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, K.T.A isimli şüphelinin ilçedeki bir binanın önünde uyuşturucu madde satışı yaptığını ve aynı binanın en üst katına 2 koli uyuşturucu madde bıraktığını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda eve giren ekiplere kapıyı açan F.D. isimli şüpheli, kapının önünde duran ve içinde uyuşturucu madde bulunan kolileri polislere teslim etti.

Operasyonda 14 bin 59 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 49 gram uyuşturucu madde, 51,84 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden F.D. evde, K.T.A. ise adrese yakın noktada kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.