Esenyurt\'tan Gençlere Spor Desteği

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Esenyurt Belediyesi, "Spor Akademilerine Hazırlık Kursu" ile sınavlara hazırlanan gençlere destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt belediyesi, yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda, Milli Savunma Üniversitesi'nde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler için "Spor Akademilerine Hazırlık Kursu" açtı.

Öğrenciler, kursta fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor.

Haftanın 6 günü gruplar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin sınavına uygun parkurlar kurulyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun grupların eğitim aldığı kursta, uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Antrenörü Esra Yıldırım, spor lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) gibi alanlarda verdikleri eğitimlerle, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti.

Yıldırım, eğitimlerin ücretsiz olduğunu kaydederek "10 ay boyunca devam eden eğitimlerin amacı gençlerin hedefledikleri, hayal ettikleri üniversiteleri kazanmalarına yardımcı olmak. Esenyurt Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kursta eğitim alan Ahmet Susuz da BESYO'ya hazırlandığını söyleyerek "Özel kurslara göre hem ücretsiz hem de eğitimi çok iyi. Bu kurs sayesinde hayallerimize kavuşacağız. Destekleri için Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.