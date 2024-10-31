Eshter Lungu Gözaltında, Kefaletle Serbest

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CAPE Zambiya'nın eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun eşi Eshter Lungu, suçtan gelir elde etme ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakıldı.

Zambiya Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (DEC) Sözcüsü Allan Tamba, basına yaptığı açıklamada, Lungu'nun, sahip olduğu çok sayıda menkul ve gayrimenkule ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında suçtan gelir elde etme ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Tamba, eski Cumhurbaşkanı Lungu'nun eşinin ifadesinin alındıktan sonra mahkeme süreci tamamlanana kadar kefaletle serbest bırakıldığını kaydetti.

Lungu'nun avukatı Charles Changano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suçtan elde edilen gelire ilişkin iddianın müvekkilinin başkent Lusaka'nın banliyösünde sahip olduğu bir gayrimenkul ile ilgili olduğunu belirtti.

Changano, Lungu'nun her iki suçlamayı da reddettiğini söyledi.???????