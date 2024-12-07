Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi tutuklandı.
Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evini, eşiyle tartışmasının ardından ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün yaşanan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmiş, yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden M.D. ise gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Eşine Kızdı, Evini Yaktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?