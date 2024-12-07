Eşine Kızdı, Evini Yaktı

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Isparta'da eşine kızıp evini yakan kişi tutuklandı.

Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evini, eşiyle tartışmasının ardından ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün yaşanan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmiş, yangını kendisinin çıkardığını itiraf eden M.D. ise gözaltına alınmıştı.