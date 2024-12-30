Eşini Öldüren Müzisyen Sakarya'da Yakalandı - Son Dakika
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Eşini Öldüren Müzisyen Sakarya'da Yakalandı

Eşini Öldüren Müzisyen Sakarya\'da Yakalandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak, eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf ederek polise teslim oldu. Olayın ardından Cesedi gölet kenarında bulunan Simge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

30.12.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
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SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak (42), eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürüp, cesedini gölet kenarına bıraktı. Polise gidip suçunu itiraf eden Kodalak'ın tarif ettiği yerde eşi Simge Kodalak'ın cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak'ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu. Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak'ı hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

İskender Kodalak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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