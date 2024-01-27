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Eski ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz davasında 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz davasında 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

New York'ta süren E. Jean Carroll adlı kadına yönelik tecavüz ve hakaret davasında eski ABD Başkanı Donald Trump, 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Jüri, Trump'ın Carroll'ın itibarına verdiği zararı gerekçe göstererek toplam 83,3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Trump ise karara katılmadığını belirterek tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz davasında 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi
27.01.2024 - 02:21,
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NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta süren "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

New York'ta uzun süredir devam eden davada jüri bugün Trump'la ilgili kararını açıkladı.

Jüri, eski ABD Başkanı'nın, yazar Carroll'ın itibarına verdiği zararı gerekçe göstererek Trump'ı toplam 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Kararı öğrenen Carroll, avukatına sarılarak sevinç gösterisinde bulunurken Trump ise Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, "Tamamen saçmalık. Bu karara hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu Amerika değil." sözleriyle ilk tepkisini dile getirdi.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, bu defa sadece, Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.

Kaynak: AA
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