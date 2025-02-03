Eski Asker Khalife'ye Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Asker Khalife'ye Hapis Cezası

İngiltere'de İran adına casusluktan yargılanan eski asker Daniel Khalife, 14 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

03.02.2025 19:49
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İngiltere'de İran adına casusluk yapmak ve terörle bağlantılı kişilere destek vermek gibi çeşitli suçlardan tutuklu yargılanan eski asker Daniel Khalife, 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Woolwich Kraliyet Mahkemesinde görülen duruşmada, 23 yaşındaki eski asker Khalife, "Resmi Sırlar Yasası" ile "Terörizm Yasası" kapsamında suçlu bulundu.

Terörle bağlantılı kişilere destek ve İran adına casusluk suçlamalarından yargılanmayı beklerken 2023'te hapishaneden kaçan ve 3 gün sonra yakalanan Khalife'ye duruşma sonunda 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Daniel Khalife'nin cezasını açıklayan Yargıç Bobbie Cheema-Grubb, Khalife'nin orduya katıldığında örnek asker potansiyeline sahip olduğunu ancak defalarca yeminini ihlal ettiğini belirtti.

Eski asker Khalife, mahkeme sırasında verilen cezaya herhangi bir tepki göstermedi.

Resmi bilgileri sızdırmak ve terör şüphelileriyle temastan tutukluydu

İngiltere'de 6 Eylül 2023'de başkent Londra'daki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçan Khalife, kaçtıktan 3 gün sonra Chiswick'te polis tarafından yakalanmıştı.

İlk kez 27 Ocak 2023'te hakim karşısına çıkarılan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Khalife, İran adına casusluk yapmak, terör örgütlerine ve terörle bağlantılı kişilere destek vermekten suçlanmıştı. Khalife, hakkındaki suçlamalar nedeniyle askerlikten de ihraç edilmişti.

Khalife'nin kaçtığı HMP Wandsworth Hapishanesi, ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak biliniyor. Geçmişte yazar Oscar Wilde, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ve Alman tenisçi Boris Becker gibi isimlerin kaldığı hapishanede sadece erkek mahkumlar tutuluyor.

Kaynak: AA

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