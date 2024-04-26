Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anksiyete ilacı kullandığını açıkladı - Son Dakika
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Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anksiyete ilacı kullandığını açıkladı

Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anksiyete ilacı kullandığını açıkladı

Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başbakanlık döneminde anksiyete ilacı kullanmak zorunda kaldığını açıkladı. Morrison, yaşadığı fiziksel yorgunluk ve siyaset-medya saldırılarının anksiyete ilacı kullanmasına neden olduğunu belirtti. Psikolojik yardım ve ilaç tedavisi sayesinde depresyona girmekten kurtulan Morrison, bu konuda başkalarını cesaretlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

26.04.2024 11:45
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Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başbakanlığı döneminde anksiyete ilacı kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

9News sitesinin haberine göre, Morrison, The Australian gazetesinde, başbakanlık görevi boyunca yaşadığı anksiyeteye ilişkin yakında çıkacak kitabından alıntı paylaştı.

Morrison, başbakanlık yaptığı sürede yaşadığı fiziksel yorgunluk ile siyaset ve medyanın saldırılarının anksiyete ilacı kullanmasına neden olduğunu belirtti.

Psikolojik yardım almasa ağır bir depresyona girebileceğini aktaran Morrison, ailesinin desteği, dini inancına olan güveni ve ilaç tedavisi sayesinde depresyona girmekten kurtulduğunu anlattı.

"Bu şikayet ya da suçlama değil sadece bir gerçek"

Morrison, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, anksiyetenin birçok kişi için normal ve sıradan bir durum olduğunu vurgulayarak, bu rahatsızlıktan ötürü yaşadıklarını kitabında detaylandırdığını belirtti.

Yaşadıklarını aktararak başkalarını cesaretlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Morrison, "Bir siyasetçi olarak, bu tür şeylerin olağan olduğunu biliyorum. Bu şikayet ya da suçlama değil sadece bir gerçek. Siyasetçiler taştan yapılmamıştır ancak çoğu zaman kendi aralarında da olmak üzere öyleymiş gibi davranılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Avustralya, Politika, Güncel, Son Dakika

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