Eski Başkanın Eşine Yolsuzluk Baskını - Son Dakika
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Eski Başkanın Eşine Yolsuzluk Baskını

25.07.2025 11:12
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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin evine baskın düzenlendi.

Güney Kore'de hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin evine soruşturmayı yürüten ekip tarafından baskın düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un eşi Kim, kendisine isnat edilen yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturuluyor.

Kim'in 6 Ağustos'ta bu soruşturma kapsamında ifade vermesi beklenirken bugün özel soruşturma ekibi tarafından evine baskın yapıldı.???????

Kim 2022'de üst düzey bir Birleşme Kilisesi yetkililerine lüks hediyeler karşılığında imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Başkanın Eşine Yolsuzluk Baskını - Son Dakika

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