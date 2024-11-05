Eski Cezaevi Ahşap Atölyesi Oluyor - Son Dakika
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Eski Cezaevi Ahşap Atölyesi Oluyor

Eski Cezaevi Ahşap Atölyesi Oluyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki eski cezaevi, ahşap atölyesi ve tespih bahçesi olarak yeniden değerlendirilecek.

05.11.2024 10:41
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OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki eski cezaevi binası, ahşap atölyesi ve tespih bahçesi olarak kullanılacak.

Vali Erdinç Yılmaz, eski cezaevinde yapılan tadilat çalışmalarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz'ın inceleme ziyaretinde Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun da yer aldı.

Ziyaret sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, projenin Bahçe Kadın Girişimci ve Üretim Kooperatifi ile Bahçe Kaymakamlığı iş birliği ile yürütüldüğünü ifade ederek, atölyede yüzde 90 oranında kadınları istihdam etmeyi planladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz ise "Bahçe Kaymakamlığımızca yenileme çalışmaları devam eden eski cezaevi binası, Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi olarak kullanılacak. Ahşap Atölyesi ve Tespih Bahçesi daha çok kadınlarımızın çalışacağı bir yer olacak. Hem istihdam anlamında hem de buranın çok iyi değerlendirilmesi anlamında gerçekten güzel bir çalışma. İnşallah bir aya kadar Kaymakamlığımız burayı bitirecek, Bahçeli hemşerilerimizin hizmetine sunacak. Burası Dünya Bankası'ndan tamamen hibe ile yapılıyor ayrıca Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız da destek veriyorö dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Cezaevi Ahşap Atölyesi Oluyor - Son Dakika

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