Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Eşine Suçlama - Son Dakika
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Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Eşine Suçlama

06.08.2025 11:02
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Kim Keon Hee, yolsuzluk suçlamaları kapsamında ifade verdi, Yoon'un sıkıyönetim ilanı tartışılıyor.

Güney Kore'de hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee, 2022'de üst düzey Birleşme Kilisesi yetkililerine lüks hediyeler karşılığında imtiyaz sağlamaktan dolayı suçlandığı mahkemeye ifade verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un eşi Kim, kendisine isnat edilen yolsuzluk suçlamaları kapsamında soruşturuluyor.

Kim, hakkında isnat edilen suçlara binaen ifadesini vermek üzere savcının odasına geçmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Benim gibi sıradan birinin halkı endişelendirmiş olmasından gerçekten üzgünüm." dedi.

Yoon'un eşi Kim, kilise yetkililerine imtiyaz sağlama suçlamasının yanında ayrıca 2009-2012 arasında Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katıldığı suçlamasıyla da karşı karşıya.

Soruşturmayı yürüten savcı yardımcısı Moon Hong-ju, Kim'in ifadesinin yarıdan fazlasının tamamlandığını söyledi.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Güncel, Yargı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Eşine Suçlama - Son Dakika

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