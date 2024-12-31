Eski Eş Tarafından Yakılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Pınar Z. (36) ile eski eşi Gürhan Ü. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği belirtilen benzini Pınar Z.'nin üzerine döküp ateşe verdi.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmanın ardından Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı.

Gürhan Ü'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski karısı ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını söylediği öğrenildi.

Polisin ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

Bu arada, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde alev alan kadının yardımına koşan çevredeki bir esnafın kadına yangın söndürme tüpüyle müdahalesi görülüyor.