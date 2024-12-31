ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar, ağır yaralandı (2)
Antalya'da 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, sağlık kontrolünden çıktığı sırada basın mensuplarının 'Neden benzin döktünüz' sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.
Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
Son Dakika › Güncel › Eski Eşine Benzin Döküp Ateşe Veren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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