Eski Hakim FETÖ'den İddianameyle Yargılanacak

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen eski hakim Yaşar Akyıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu aktarılan iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında ByLock üzerinden diğer örgüt üyesi hakim savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer aldı.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen N.Ç, HSYK seçimleri öncesinde "Murat" kod adlı örgüt yöneticisinin yanına geldiğini FETÖ'nün adaylarına oy vermesini istediğini kendisinin şüpheli Akyıldız'a oy verdiğini beyan etti.?

Tanık E.K. de örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde "murakıplık" yaptığını, maaşının belirli bir kısmını örgüt üyesi "Kenan" kod isimli kişiye "himmet" olarak verdiğini beyan etti.

HSYK seçimleri öncesinde "Kenan"ın kendisini Ankara'daki evine çağırdığını, evde "Asım" ve "Selim" kod isimli şahıslarla şüpheli Akyıldız'ın olduğunu belirten E.K, evde örgütsel sohbet toplantıları yaptıklarını, o toplantılarda FETÖ'nün 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adaylar çıkaracağını, bunlara oy vermeleri gerektiğini, tanıdığı meslektaşlarından oy istemesini söylediklerini aktardı.

Tanık İ.O. da FETÖ'nün 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adaylar çıkardığını Akyıldız'ın da bu kişiler arasında olduğunu beyan etti.

İddianamede, Akyıldız'ın hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak örgüt içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

Akyıldız'ın FETÖ 'nün talimatıyla 2014'te HSYK üyeliğine aday olduğu aktarılan iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüphelinin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı ByLock programını kullanması ve devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olması anlaşılmaktadır. Adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığı tespit edilmiştir. Akyıldız'ın bu toplantılarda görev almak ve yargı erkine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir."

İddianamede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturmanın geçmişi

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, 29 Ocak'ta Ankara'da yakalanmıştı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve 2014'te gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.