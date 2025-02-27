Eski Hakim FETÖ'den İddianameyle Yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Hakim FETÖ'den İddianameyle Yargılanacak

FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer alan eski hakim Akyıldız hakkında silahlı terör örgütü suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

27.02.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen eski hakim Yaşar Akyıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu aktarılan iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında ByLock üzerinden diğer örgüt üyesi hakim savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer aldı.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen N.Ç, HSYK seçimleri öncesinde "Murat" kod adlı örgüt yöneticisinin yanına geldiğini FETÖ'nün adaylarına oy vermesini istediğini kendisinin şüpheli Akyıldız'a oy verdiğini beyan etti.?

Tanık E.K. de örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde "murakıplık" yaptığını, maaşının belirli bir kısmını örgüt üyesi "Kenan" kod isimli kişiye "himmet" olarak verdiğini beyan etti.

HSYK seçimleri öncesinde "Kenan"ın kendisini Ankara'daki evine çağırdığını, evde "Asım" ve "Selim" kod isimli şahıslarla şüpheli Akyıldız'ın olduğunu belirten E.K, evde örgütsel sohbet toplantıları yaptıklarını, o toplantılarda FETÖ'nün 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adaylar çıkaracağını, bunlara oy vermeleri gerektiğini, tanıdığı meslektaşlarından oy istemesini söylediklerini aktardı.

Tanık İ.O. da FETÖ'nün 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adaylar çıkardığını Akyıldız'ın da bu kişiler arasında olduğunu beyan etti.

İddianamede, Akyıldız'ın hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak örgüt içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

Akyıldız'ın FETÖ 'nün talimatıyla 2014'te HSYK üyeliğine aday olduğu aktarılan iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüphelinin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı ByLock programını kullanması ve devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olması anlaşılmaktadır. Adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığı tespit edilmiştir. Akyıldız'ın bu toplantılarda görev almak ve yargı erkine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenmiştir."

İddianamede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturmanın geçmişi

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, 29 Ocak'ta Ankara'da yakalanmıştı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve 2014'te gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Güncel, Hukuk, Hakim, Yargı, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Hakim FETÖ'den İddianameyle Yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:36 Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:30:47. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Hakim FETÖ'den İddianameyle Yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.