Eski Hükümlü İş-Kur ile Geçimini Sağlıyor - Son Dakika
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Eski Hükümlü İş-Kur ile Geçimini Sağlıyor

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Van'da eski hükümlü Salih Çiftçi, İş-Kur'dan aldığı destekle çay ocağı açarak ailesini geçindiriyor.

31.12.2024 10:19
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Van'da eski hükümlü İş-Kur'dan aldığı destekle hayata tutundu

Eski hükümlü Salih Çiftçi:

"Çocuğuma bir oyuncak alacak param yoktu"

VAN - Van'da eski hükümlü Salih Çiftçi, İş-Kur'un verdiği destekle işini kurarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Salih Çiftçi isimli eski hükümlü, İş-Kur'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden faydalandı. Aldığı destekle bir çay ocağı işletmesi kuran Çiftçi, kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlıyor. Devletin gerek engellilere gerekse kendilerine yönelik yaptığı bu desteklerin anlamlı olduğunu ifade eden Çiftçi, "İnsan hata yapabilir ama devletin sağladığı bu projeler, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması noktasında iyidir. Ben cezaevinden çıktığımda çocuklarıma bir oyuncak alacak param yoktu. Bu projeye başvurdum ve İş-Kur İl Müdürlüğünün verdiği destekle iş yerimi kurdum. Allah'a şükürler olsun ailemi rahatlıkla geçindirebiliyorum" dedi.

Devletin hayata geçirdiği bu projelerin önemli olduğunu belirten Çiftçi, "Bunlar güzel projeler. İşsiz bireylerin bu projeden faydalanması güzel. Ben nasıl bu proje sayesinde kurduğum işle ailemin geçimini sağlıyorsam, her keste bunu yapabilir. Güzel bir şey ve devamını da diliyoruz. İnsan hata yapabilir. Ama devletin verdiği destekle kendi geçimimi artık sağlıyorum. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eski hükümlü Salih Çiftçi'yi kurduğu işletmesinde ziyaret eden İş-Kur Van İl Müdürü Selma Biçek ise proje hakkında yaptığı kısa konuşmasında, "Bizim engelli ve eski hükümlülere yönelik vermiş olduğumuz projeler kapsamında ara sıra vatandaşlarımızın yaptıkları çalışmaları izliyoruz. Salih kardeşimiz de 2011 yılında İş-Kur'un vermiş olduğu proje desteğinden faydalanmış. Cezaevinden çıktığımda çocuğuma bir oyuncak alacak param bile yoktu sözü beni gerçekten çok etkiledi. Bu işi kurduktan sonra ailesine baktığın, ailesinin ekonomisine destek olduğunu ve çocuklarının geçimini sağlayarak mutlu olduğunu belirtti. Bunları duymak bizi de mutlu etti. Devlet olarak her zaman vatandaşların yanındayız. Ben kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eski Hükümlü İş-Kur ile Geçimini Sağlıyor - Son Dakika

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