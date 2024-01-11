Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Japonya ve ABD\'nin Tayvan çevresindeki Çin faaliyetlerine karşı işbirliğini vurguladı

Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Çin'in Tayvan çevresinde "hegemonik faaliyetlerine" karşı Japonya ve ABD'nin daha yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Eski Japonya Başbakanı Aso, Washington'daki ABD'li düşünce kuruluşu "Başkanlık ve Kongre Çalışmaları Merkezi" etkinliğindeki konuşmasında Tayvan Boğazı'ndaki gelişmelere değindi.

Aso, Çin'in son dönem Tayvan Boğazı çevresinde "artan askeri baskıları" ve "hegemonik faaliyetlerine" karşı, Japonya ve ABD yönetimlerinin daha yakın işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

Aso, "Tayvan'a şimdi 'kırılacak bir sonraki pencere' olarak dikkat etmeliyiz. 'Kırık pencerelerin' sayısının birbiri ardına artmasını önlemek için uluslararası caydırıcılığı yerine sıkıca yerleştirmeliyiz" dedi.

Çin yönetiminin, olası bir Tayvan ilhakı ihtimaline değinen Aso, "Çin'in Tayvan'ı aceleci bir şekilde birleştirmeyi seçmesi, yalnızca kendi çıkarı lehine uluslararası düzeni bozacak." diyerek bu duruma "tahammül edilmemesi" gerektiğini belirtti.

Bu hafta sonu Tayvan'da düzenlenecek liderlik seçimlerine değinen Aso, Japonya ve ABD'nin "itidalli hareket" hedefi doğrultusunda, Çin ile diyaloğu sürdürmekten vazgeçmemesi çağrısı yaptı.

Eski Başbakan Aso, halihazırda Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.