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Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Japonya ve ABD'nin Tayvan çevresindeki Çin faaliyetlerine karşı işbirliğini vurguladı - Son Dakika
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Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Japonya ve ABD'nin Tayvan çevresindeki Çin faaliyetlerine karşı işbirliğini vurguladı

Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Tayvan Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çekerek, Çin'in artan askeri baskılarına ve hegemonik faaliyetlerine karşı Japonya ve ABD'nin daha yakın işbirliği yapmasının önemini vurguladı. Aso, Tayvan'ın uluslararası caydırıcılığı sağlamak için dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti ve Çin'in Tayvan'ı aceleci bir şekilde birleştirmeye çalışmasının uluslararası düzeni bozacağını ifade etti. Aso, Japonya ve ABD'nin itidalli hareket ederek Çin ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini de vurguladı.

Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Japonya ve ABD\'nin Tayvan çevresindeki Çin faaliyetlerine karşı işbirliğini vurguladı
11.01.2024 - 08:55,
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Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Çin'in Tayvan çevresinde "hegemonik faaliyetlerine" karşı Japonya ve ABD'nin daha yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Eski Japonya Başbakanı Aso, Washington'daki ABD'li düşünce kuruluşu "Başkanlık ve Kongre Çalışmaları Merkezi" etkinliğindeki konuşmasında Tayvan Boğazı'ndaki gelişmelere değindi.

Aso, Çin'in son dönem Tayvan Boğazı çevresinde "artan askeri baskıları" ve "hegemonik faaliyetlerine" karşı, Japonya ve ABD yönetimlerinin daha yakın işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

Aso, "Tayvan'a şimdi 'kırılacak bir sonraki pencere' olarak dikkat etmeliyiz. 'Kırık pencerelerin' sayısının birbiri ardına artmasını önlemek için uluslararası caydırıcılığı yerine sıkıca yerleştirmeliyiz" dedi.

Çin yönetiminin, olası bir Tayvan ilhakı ihtimaline değinen Aso, "Çin'in Tayvan'ı aceleci bir şekilde birleştirmeyi seçmesi, yalnızca kendi çıkarı lehine uluslararası düzeni bozacak." diyerek bu duruma "tahammül edilmemesi" gerektiğini belirtti.

Bu hafta sonu Tayvan'da düzenlenecek liderlik seçimlerine değinen Aso, Japonya ve ABD'nin "itidalli hareket" hedefi doğrultusunda, Çin ile diyaloğu sürdürmekten vazgeçmemesi çağrısı yaptı.

Eski Başbakan Aso, halihazırda Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA
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