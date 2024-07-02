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Eski kent meydanı yeniden yapılıyor

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Eski kent meydanı yeniden yapılıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Adıyaman Meydan ve Çevre Düzenleme Projesi" ile kent merkezi yeniden hayat bulacak.

02.07.2024 10:49
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Eski kent meydanı yeniden yapılıyor

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Adıyaman Meydan ve Çevre Düzenleme Projesi" ile kent merkezi yeniden hayat bulacak.

6 Şubat depremlerinden en fazla hasar gören illerden bir tanesi olan Adıyaman için büyük öneme sahip projelerden birisi daha hayata geçiriliyor.

İlk etapta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Kent meydanı' olarak planlanan ancak daha sonra içeriği değiştirilerek büyütülen "Adıyaman Meydan ve Çevre Düzenleme Projesi" ile Adıyaman'ın kalbi konumundaki kent merkezi yeniden yapılacak.

Adıyaman Kalesi ve çevresinin de içinde olduğu, Saat Kulesi'nden Cumhuriyet Caddesine, Heykel Meydanı (Sümer Meydanı) ve Sıratut Mahallesinin bir kısmının dahil olduğu 350 bin metrekare bir alanda yenilenme çalışması yapılacak.

Kentin dokusuna uygun yapılar ile şehir merkezinin cehresi değişecek. Ana hatları belirlenen projede sadece iş yerleri ve dükkanlar olmayacak, kent park, kültür merkezi, kütüphane, müze ve deprem şehitleri için bir anıtsal meydan yer alıyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, düzenlediği toplantı ile proje hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Varol, "Adıyaman için hayırlı olsun. Gerçekten Adıyaman'ın cehresini değiştirecek. Adıyaman'ı kendi mirasını koruyarak, kendisini geleceğe güzel bir şekilde hazırlayacak çok kritik, çok önemli bir projenin gerçekleştirileceğine devletimiz aliyle gerçekleştirileceğine tanık olacağız hep beraber, ilimiz için öncelikle hayırlı olsun. Kesinlikle değerle ilgili yani hem sayıyı muhafaza edeceğiz hem de vatandaşımızın orada ki ticari, ekonomik değerini de muhafaza edecek bir formülle bu işi yöneteceğiz. Vatandaşımızın bu konuda en küçük bir kaygısı olmasın. Buranın hepsini biranda gerçekleştirmeyeceğiz arkadaşlar, bunu bir etaplama şeklinde yapacağız. Yani bir taraftan orda hayat devam ederken belirli bölümünde yenilenme gerçekleşecek, daha sonra orası faaliyete girdiğinde diğer alan gelecek. Bununla ilgili bir etaplama çalışmamız var. Proje ile ilgili önden bir maliyet belirtmek mümkün değil ama şunu söyleyebilirim, Türkiye yürütülen en büyük kentsel düzenleme en büyük maliyetli, bütçeli bir projelerden bir tanesi olacak" dedi.

Projeyle ilgili düşüncelerini belirten esnaflar ise, "Yani vizyon projesi bu. Yapılması gereken bir proje, şehir için çok önemli, ekonominin döndüğü yer. Zaten şehir 6 Şubat depreminde yerle yeksan olan bir yer. Öyle tahmin ediyorum ki çok başarılı bir eser ortaya çıkacak. Hakkımızda hayırlısı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Adıyaman, Çevre, Kültür, Güncel, Son Dakika

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