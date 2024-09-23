Eski Kulüp Yöneticisi Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Kulüp Yöneticisi Tutuklandı

Eski Kulüp Yöneticisi Tutuklandı

Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'e tokat atan Semih İlkis tutuklandı.

23.09.2024 16:02
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında o ana ait görüntüleri kayda alan eski kulüp başkanvekili Semih İlkis tutuklandı.

KENDİSİ TESLİM OLDU

Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydeden ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden eski başkanvekili Semih İlkis'in yakalanması için emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. Semih İlkis'in dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Semih İlkis, ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edildi.

"TOKAT ATACAĞINI BİLMİYORDUM"

Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatlandığı anları cep telefonu kamerası ile çekip sosyal medyada paylaşan eskibaşkanvekili Semih İlkis tutuklandı. İlkis'in ifadesinde, "Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik, tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum" dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Cengiz Şen videonun yayıldığı gece İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., 2 gün önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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