Eski Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar Yolsuzluk Davasından Beraat Etti

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(İZMİR) – "Yolsuzluk ve rüşvet" iddialarıyla 2022 yılından bu yana yargılanan eski Menderes Belediyesi Başkanı Mustafa Kayalar, bütün suçlamalardan beraat etti.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2022 Temmuz ayında Menderes Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' operasyonundan gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediyesi eski Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk ve rüşvet alma suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Kayalar'ın Kayalar'ın beraatına karar verdi.

"Baştan aşağı kumpastı"

Duruşma sonrasında Kayalar'ın avukatı olan CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın, davaya ve karara ilişkin açıklama yaptı. Suçlamaları "kumpas" olarak neteleyen Aydın, şunları söyledi:

"Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, bugün bütün suçlamalardan beraat etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Sayın Başkan'ın rüşvet alma suçu işlemediğine, görevini ihmal etmediğine karar verdi ve tüm suçlardan beraatına hükmetti. Bu dava, yargı eliyle halkın iradesini gasp etmeye çalışanların, Menderes'i iki yıl başkansız bırakanların emeklerine yargı yoluyla verilmiş bir cevaptır. Bu dosya, baştan aşağıya bir kumpastı. Baştan aşağı Menderes Belediye Başkanı'na görev yaptırmayarak Menderes halkının iradesini yok etme amacına yönelik bir davaydı. Yargı eliyle yapılan bu kumpasa yargı cevap verdi ve Sayın Başkan hakkında beraate hükmetti. Bu kumpası kuranlara, bu iddiaların doğru olmadığını bildikleri halde doğruymuş gibi davrananlara selam olsun."