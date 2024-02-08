Eski Panama Devlet Başkanı Martinelli, Nikaragua\'da siyasi sığınma hakkı kazandı

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PANAMA Nikaragua, kara para aklama davasında 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin siyasi sığınma talebini kabul etti.

Nikaragua'nın Panama Büyükelçiliği önünde konuşan Martinelli'nin avukatı Shirley Castaneda, "hayatı tehlike altında" olan müvekkiline Nikaragua'nın siyasi sığınmacı statüsü verdiğini aktardı.

Martinelli, yaptığı yazılı açıklamada, politik motivasyonla yürütülen davaların "yasal koruma, adalet ve şahsi güvenlik eksikliği"nin kendisini Nikaragua'dan sığınma talep etmeye ittiğini belirtti.

Nikaragua Dışişleri Bakanlığı, Martinelli'nin hayatının tehdit altına olması ve maruz kaldığı siyasi baskı nedeniyle talebinin olumlu karşılanarak kendisine siyasi sığınma hakkı verildiğini teyit etti.

Nikaragua, Martinelli'nin ülkeye ivedilikle geçişinin sağlanması için Panama Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulundu.

Martinelli'nin sözcüsü Luis Eduardo Camacho, güvenli geçiş güvencesi verilene kadar Martinelli'nin Nikaragua'nın Panama Büyükelçiliğinde kalacağını kaydetti.

Martinelli kara para aklama davasında suçlu bulunmuştu

Martinelli, Temmuz 2023'te kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada, 10 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

Bir medya şirketini satın alarak kara para akladığı suçlamasıyla yargılandığı davada Martinelli ayrıca 19 milyon dolar da para cezasına çarptırılmıştı.

Davanın siyasi baskı ile yürütüldüğünü savunarak Panama'da yeniden devlet başkanlığı yarışına hazırlanan 71 yaşındaki Martinelli, kararın temyizi için Panama Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Söz konusu talebin Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Panama Anayasası'ndaki başkan adaylarının 5 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılmamış olması şartına uymayan Martinelli'nin adaylığı sonlanmıştı.