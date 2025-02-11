Eski Sevgililerden Hediyeler Açık Artırmada Satıldı - Son Dakika
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Eski Sevgililerden Hediyeler Açık Artırmada Satıldı

Eski Sevgililerden Hediyeler Açık Artırmada Satıldı

Mersin'de eski sevgileriyle ilgili hediyeler, mizah amaçlı açık artırmada satışa sunuldu.

11.02.2025 19:47
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Eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı

MERSİN - Mersin'de bir kafede eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı. Mizah amaçlı başlayan 'eski sevgili standında' kitaptan kolyeye, ekmek yapma makinesinden kol düğmesine kadar birçok ürün satışa çıkarıldı.

Mersin'de heykel boyama, seramik boyama, ahşap boyama, çocuk atölyesi gibi değişik konseptlerle müşterilerine hizmet veren bir kafede, eski sevgilelerden kalan hediyeler açık artırmada satışa sunuldu. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken mizah amaçlı başlayan 'eski sevgili standında' kitaptan kolyeye, ekmek yapma makinesinden kol düğmesine kadar birçok ürün satışa çıkarıldı. Eski sevgililerinden kalan hediyeleri satmak isteyen müşteriler açık artırma öncesi kafede kayıt yaptırarak, ürüne bir fiyat belirledi. Açık artırmanın başlamasıyla ürünler tek tek satışa sunulurken, eğlenceli dakikalar da yaşandı. Sahibi tarafından 1 kuruşa satışa çıkarılan kitap 125 liranın üzerinde fiyatla yeni sahibini buldu. Açık artırma sırasında hem sevgilerinden kalan hediyeleri satışa çıkaranlar, hem de açık artırmaya katılanlar oldukça eğlendi.

"'Atsan atılmaz, satsan satılır' dedik"

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kafenin işletmecilerinden Çocuk Gelişimi ve Drama öğretmeni Delal Dalgıç, bir kafenin de ötesine geçerek müşterilere farklı konseptlerde hizmet verdiklerini söyledi. Kafelerinde seramik boyama, heykel boyama, ahşap boyama gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Dalgıç, "Boş tuvallerimiz var, öğrenciler gelip burada tuvalleri boyuyorlar. Bu etkinlikleri çok severek yapıyoruz. Aynı zamanda eski sevgili standı açtık. Çok da ilgi gördü. Aslında arkadaşlarımızla konuşurken herkesin evde biriktirdiği hiç de kullanmadığı eşyaları var; 'atsan atılmaz, satsan satılır' dedik. Böyle yola çıktık. Tahmin ettiğimden çok daha fazla ilgi gördü, telefonlarımız susmadı. Başarılı geçti. Çok da eğlendik. Amacımız zaten burada mizah, biraz insanların eğlenmesini sağlamak" dedi.

Açık artırmaya katılan Başak Dolunay da "İlerde torunlarıma anlatacağım güzel bir anı olarak kalsın istiyorum. Bir kitap getirdim; ederi 5 kuruş, alana hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Magazin, Ekonomi, Güncel, Mersin, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sevgililerden Hediyeler Açık Artırmada Satıldı - Son Dakika

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