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Eski Yargıtay Üyeleri Yüce Divan'da Yargılanıyor

FETÖ'nün Balyoz davasındaki eski Yargıtay üyeleri, görevi kötüye kullanma suçundan yargılanıyor.

13.02.2025 12:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz davası"nda yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia edilen 5 eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesinin "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın duruşmasında başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Toker ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, diğer sanıklar Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman ile bazı müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararının ise devam ettiği bildirildi.

Dava dosyasına gelen belgeleri okuyan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, önceki celse tanık sıfatıyla mahkemeye çağrılan eski Yargıtay Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın mazeret dilekçesi verdiğini, duruşmaya katılmayacağını açıkladı.

Tanık sıfatıyla dinlenen eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, "Yargıtay'a 2010'daki üye seçimlerinin ardından FETÖ mensubu yargıçların hangi dairelere görevlendirileceğine dair toplantı yapıldığı" iddiasına ilişkin beyanda bulundu.

Söz konusu tarihte Yargıtay'a 150 üye seçimi yapıldığını kaydeden Erbil, "Kimlerin nasıl atanacağını, nerelere görevlendirileceğini bilme şansım yok, çünkü ben Divan üyesi değilim." diye konuştu.

Müştekilerin dinlenilmesi, savcılık makamının görüşünün alınmasının ardından Yüce Divan heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, sanık Şentürk hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine, gelecek celse Mehmet Akarca ile Ali Sezgin'in tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi.

Duruşma, 10 Nisan'a bırakıldı.

4'ü ceza aldı, 1'i firari

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları, Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

Kaynak: AA

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