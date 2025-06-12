Eskihisar Kalesi'nin Tarihi Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskihisar Kalesi'nin Tarihi Önemi Vurgulandı

12.06.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Özyiğit, Eskihisar Kalesi'nin 3 bin yıllık geçmişi ve Palekanon Savaşı'ndaki rolünü anlattı.

PALEKANON Savaşı'nın 696'ncı yıl dönümünde Eskihisar Kalesi'ni ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 3 bin yıllık tarihi olan kalenin Türk ve Roma tarihi açısından önemine dikkat çekerek, "Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında Osmanlı'nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak" dedi.

Gebze ilçesi Eskihisar bölgesindeki tepe üzerine İzmit Körfezi'nin güneyindeki geçişi kontrol altında tutmak ve limanı korumak amacıyla 1200'lü yıllarda inşa edildiği değerlendirilen Eskihisar Kalesi tarihe ışık tutuyor. 10-11 Haziran 1329'da Kocaeli Yarımadası'nda Osmanlı padişahı Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru III. Andronikos arasındaki Palekanon Savaşı'nın 696'ncı yıl dönümünde kaleyi ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, açıklamalarda bulundu.

'KALENİN 3 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR'

Kaymakam Özyiğit, "Türk tarihinin ana mihenk taşlarından birisini, hep birlikte Gebze'ye ve ülkemize tanıtma niyetindeyiz. İnşallah gelecek nesillerimiz de bunun kıymeti bilirler ve yaşatırlar. Kalenin 3 bin yıllık geçmişi var. Türk tarihinde hem de Roma döneminde kullanılmış bir kale. Burası İzmit Körfezi'ne hakim ana yerleşim yerlerinden birisi, Gebze'nin tarihi açısından çok belirleyici. Türk tarihi açısından bakarsak, Selçukluların kısa fetih döneminden sonraki Bizans ile yapılan en büyük savaşlardan birisi Palekanon Savaşı, bu kalenin adıyla anılıyor. Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında, Osmanlı'nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından, yörenin tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak" diye konuştu.

HANNİBAL'A EV SAHİPLİĞİ YAPAN YER

Kalenin aynı zamanda Hannibal'a ev sahipliği yapan yer olduğunu söyleyen Mehmet Ali Özyiğit, "Hannibal kim? Tunus merkezli Kartaca'dan çıkmış en görkemli döneminde Roma'yı dize getirmiş, ordusunu yenmiş ama sonraki süreçte gücü sınırlı takip ediliyor. Savaşarak Gebze'ye geliyor ve kaleye sığınıyor. Daha sonraki süreçte Dilovası, Diliskelesi civarında öldüğü, TÜBİTAK'ın içerisinde onun hatırasına dikilmiş bir anıtımız var" ifadelerini kullandı.

'MARMARA BÖLGESİ'NDE ORJİNAL HALİYLE AYAKTA DURAN TEK KALE'

Kalenin Çin'den başlayan İpek Yolu'nun en önemli mihenk taşları ve korunduğu yerlerden birisi olduğunu belirten Belgesel Yapımcısı ve Gazeteci İsmail Kahraman, "Lise ders kitaplarında 'Maltepe önleri' diye geçen Palekanon Savaşı, aslında kalenin karşısında bulunan Barış Mahallesi'nin geçmişteki adıdır savaş burada meydana geliyor. Kalenin en önemli özelliği, Marmara Bölgesi'nde orijinal haliyle ayakta duran tek kale" dedi.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ali Özyiğit, Eskihisar, Güncel, Kültür, Gebze, Yaşam, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskihisar Kalesi'nin Tarihi Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:41:38. #7.13#
SON DAKİKA: Eskihisar Kalesi'nin Tarihi Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.