Eskişehir Adalet Ormanı'na 400 Fidan Dikildi - Son Dakika
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Eskişehir Adalet Ormanı'na 400 Fidan Dikildi

Eskişehir Adalet Ormanı\'na 400 Fidan Dikildi

Eskişehir Adalet Ormanı'na, Orman Haftası kapsamında 400 fidan dikildiği bildirildi. Orman, geçen 5 yılda 30 bin fidan dikimiyle gelişmeye devam ediyor. Yükümlüler cezalarını infaz etmek için fidan dikimine katılıyor.

04.04.2024 15:57  Güncelleme: 15:57
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Eskişehir Adalet Ormanı'na, Orman Haftası kapsamında 400 fidan dikildiği bildirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Tepebaşı ilçesi Turgutlar Mahallesi'nde bulunan alanda kurulan Adalet Ormanı'nda yükümlüler tarafından bakım yapıldığı belirtildi.

Ormanın, dikilen yeni fidanlarla gelişmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlk fidanları 2019'da dikilen Eskişehir Adalet Ormanı'na, geçen 5 yıllık sürede Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından yaklaşık 30 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Ormana fidan diken ve bakımını gerçekleştiren yükümlüler bu şekilde cezalarını infaz etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ormanda 400 fidanın daha toprakla buluşturulduğu bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman Haftası ve ilkbaharın gelmesi dolayısıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, Eskişehir Adliyesi Yazı İşleri Müdürleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları ve yükümlüler Adalet Ormanı'nda bir araya gelerek 400 fidan dikimi gerçekleştirdi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Adalet Ormanı'na 400 Fidan Dikildi - Son Dakika

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