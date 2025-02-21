Eskişehir Belediyesi\'nde Emeklilere Vefa Gecesi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan personel için düzenlenen Vefa Buluşması'nda, "Uzun süren çalışma hayatınızı emeklilikle taçlandırıyorsunuz. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hep beraber çalıştık. Verdiğiniz emek Eskişehir demek" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli olan personel için EBB Meclis Salonu'nda "Vefa Buluşması" düzenlendi. Buluşmaya Başkan Ünlüce, EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve belediye bürokratları katıldı.

Emekli olan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ünlüce, personeli tek tek tebrik etti. Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Sevgili kıymetli yol arkadaşlarım, bugün biraz duygusal ama bir taraftan da hepimizin gururlu olduğu bir gün. Kırsalda 12 ilçeye merkezde iki ilçeye şehrimizi daha ileriye taşımak için çalışmalar gerçekleştirdik. Uzun süren çalışma hayatınızı emeklilikle taçlandırıyorsunuz. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hep beraber çalıştık. Her birinize emekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun yıllar sevdiklerinizle, ailelerinizle, çocuklarınızla güzel bir emeklilik dönemi diliyorum."

Konuşmaların ardından Ünlüce, emekli olan personele plaketlerini takdim etti.