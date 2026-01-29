Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Fondan Arı Yemi Desteği - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Fondan Arı Yemi Desteği

29.01.2026 10:56  Güncelleme: 12:03
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 12 kırsal ilçede arı yetiştiricilerine kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla toplamda 6 bin 658 kilogram fondan arı yemi desteği sağladı. Bu destekle arı ölümlerinin azaltılması ve bal üretiminin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçeleri ile birlikte 12 kırsal ilçede faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine fondan arı yemi desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda soğuk hava koşulları nedeniyle doğadan yeterli miktarda nektar ve polen toplayamayan arıların kayıplar yaşamaması amacıyla verilen fondan arı yemi desteğiyle, kolonilerin güçlendirilmesi ve arı sağlığının korunması amaçlandı. Destek kapsamında; Alpu'da 9 arı yetiştiricisine 157 kilogram, Beylikova'da 14 arı yetiştiricisine 98 kilogram, Çifteler'de 10 arı yetiştiricisine 197 kilogram, Günyüzü'nde 4 arı yetiştiricisine 78 kilogram, Han'da 16 arı yetiştiricisine 175 kilogram, İnönü'de 12 arı yetiştiricisine 248 kilogram, Mahmudiye'de 7 arı yetiştiricisine 171 kilogram, Mihalgazi'de 5 arı yetiştiricisine 144 kilogram, Mihalıççık'ta 26 arı yetiştiricisine 423 kilogram, Sarıcakaya'da 7 arı yetiştiricisine 65 kilogram, Seyitgazi'de 34 arı yetiştiricisine 374 kilogram ve Sivrihisar'da 10 arı yetiştiricisine 133 kilogram fondan arı yemi dağıtıldı.

Amaç, sürdürülebilirlik

Merkez ilçelerden Odunpazarı'nda 93 arı yetiştiricisine 2 bin 565 kilogram, Tepebaşı'nda ise 79 arı yetiştiricisine bin 830 kilogram fondan arı yemi desteği sağlandı. Toplamda 326 arı yetiştiricisine 6 bin 658 kilogram fondan arı yemi ulaştırılarak, Eskişehir genelinde arıcılık faaliyetlerine önemli bir katkı sunuldu. Verilen destekle birlikte arı ölümlerinin azaltılması, bal üretiminin sürekliliğinin sağlanması ve arıcılığın uzun vadede sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

"Biliyoruz ki üretici güçlü olursa, kırsal güçlü olur"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Arıcılık sadece bal üretimi değildir. Arıcılık; doğanın dengesidir, tarımsal üretimin güvencesidir, sofralarımıza ulaşan bereketin sessiz kahramanıdır. Biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, emeğin ve üreticinin yanında durmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Özellikle kış aylarında arılarımızın yaşadığı besin sıkıntısının farkındayız. Soğuk hava koşullarında doğadan yeterli nektar ve polen toplayamayan kolonilerin güçlenmesi, kayıpların önlenmesi ve arı sağlığının korunması için fondan arı yemi desteğimizi hayata geçirdik. Bu destekle hem arı yetiştiricimizin yükünü hafifletmeyi hem de arıcılığın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefledik. Biz biliyoruz ki üretici güçlü olursa, kırsal güçlü olur. Kırsal güçlü olursa Eskişehir güçlü olur. Bu nedenle tarımdan hayvancılığa, arıcılıktan kooperatifçiliğe kadar her alanda üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Arı yetiştiricileri ise kış şartlarında sağlanan bu katkının adeta bir "can suyu" olduğunu vurgulayarak, Başkan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

