Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye bürokratlarıyla bir araya gelerek 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan, özellikle çalışanlara teşekkür ederek, 2025 yılı için olumlu dileklerde bulundu.

31.12.2024 16:18  Güncelleme: 17:58
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye bürokratları, ESKİ Genel Müdürlüğü ve şirket yetkilileriyle bir araya gelerek, 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bürokratların yeni yılını kutlayan Başkan Ünlüce, "hep birlikle şehrimizi en yaşanabilir, en güvenilir, en korunaklı illerden birisi yapmak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Yılın son gününde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Ünlüce, emeklerinden dolayı bürokratlara teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

"Hiçbir çalışanımızın ayağına taş değmesin"

Herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Başkan Ünlüce, "2024'ü acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle geride bırakıyoruz. 2025 yılı Eskişehirli hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunduğumuz, en güzel şekilde vazifemizi yerine getirdiğimiz bir yıl olsun. Hiçbir çalışanımızın ayağına taş değmesin. Büyükşehir Belediyesi ailesi için güzel bir sene geçsin. Hep birlikle şehrimizi en güzel şekilde, gülen yüzlerinizle ile beraber, tüm gücümüzle şehrimizi en yaşanabilir, en güvenilir, en korunaklı illerden birisi yapmak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından 2025 yılı için güzel dileklerde bulunularak, pasta kesildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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