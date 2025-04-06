Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Bisikleti Kent İçi Ulaşımın Önemli Bir Parçası Yapabilmek İçin Söz Verdiğimiz Çalışmalara Başlıyoruz" - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Bisikleti Kent İçi Ulaşımın Önemli Bir Parçası Yapabilmek İçin Söz Verdiğimiz Çalışmalara Başlıyoruz"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "Bisiklet Yolu ve Park İstasyonları Projesi" çalışmaları yarın başlıyor.

06.04.2025 12:06
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "Bisiklet Yolu ve Park İstasyonları Projesi" çalışmaları yarın başlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin kent içi ulaşımda bisikletin payını artırma sözüyle başlattığı Bisiklet Yolu ve Park İstasyonları Projesi ile 72,5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve 26 farklı noktada bisiklet park istasyonu yapılması hedefleniyor.

Çalışmaları yarın başlayacak olan ve üç etap halinde hayata geçirilecek olan proje, şehrin çeşitli bölgelerinde bisikletli ulaşımı artırmayı ve çevre dostu ulaşım alternatiflerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İlk etap çalışmaları kapsamında, Ali Fuat Güven Caddesi'nden başlayarak 23 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak ve 10 adet bisiklet park istasyonu kurulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bölge sakinlerinden cadde üzerine araç park edilmemesi konusunda destek bekliyor.

İlk etaptaki çalışmalarda Ali Fuat Güven Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Kızılcıklı Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Eti Caddesi, Gazi Yakup Satar Caddesi, Hasan Polatkan Caddesi ve Sivrihisar 2 Caddesi bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak.

Projenin ilerleyen etaplarında, şehrin diğer önemli arterleri de bisiklet yollarıyla birbirine bağlanmış olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, projeye ilişkin açıklamasında, ulaşımın artık sadece araçlara göre değil, çevreci ve sürdürülebilir modellere göre şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şehrimizin kent belleğinde yer alan bisiklet kültürünü yeniden canlandırmak ve bisikleti kent içi ulaşımın önemli bir parçası yapabilmek için söz verdiğimiz çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: 'Bisikleti Kent İçi Ulaşımın Önemli Bir Parçası Yapabilmek İçin Söz Verdiğimiz Çalışmalara Başlıyoruz' - Son Dakika

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