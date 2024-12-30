Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Yeni Yıl Mesajı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yayımladığı yeni yıl mesajında, "2025 yılının siz değerli hemşehrilerime, ülkemize ve insanlığa adalet, barış, sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Şehrimizin ışığı, ülkemizin geleceğine umut olsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim, 2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, yeni bir yıla daha ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni yılda, umutlarımızın, güzelliklerin ve dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum. 2024 ülkemiz ve dünya için zor bir yıl oldu. Yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, demokrasi ve adalet arayışı, doğal afetler, çocuk ve kadın cinayetleri gibi birçok sebeple ümitsizliğe düştüğümüz anlar yaşadık. Yakın coğrafyamızdaki savaşlar ve çatışmalarla çalkantılı bir yıl geçirdik.

Dünyaya merhaba diyen minik kalplerle sevindik, kaybettiğimiz sevdiklerimizle hüzünlendik. Tüm zorluklara rağmen umudumuzu asla kaybetmedik. 31 Mart Yerel Seçimleri ile ülkemizde yeniden umudun yeşerdiği bir döneme girdik. Sizlerin güveni ve desteğiyle Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olma onurunu yaşadım. Bu güvene layık olabilmek için hemen çalışmalarımıza başladık.

Geride bıraktığımız yılda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezinden kırsala, altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden kültür ve sanat projelerine, spordan eğitime, yeni yeşil alanlardan sosyal destek projelerine kadar birçok alanda önemli yatırımlar yaptık.

Ekonomik koşulların hepimizi sıkboğaz ettiği bir dönemde dayanışmayı güçlendirdik. Her projede sizin fikirlerinizi, ihtiyaçlarınızı ön planda tutarak ilerledik. Şehrimiz sadece binalardan, yollardan değil, birbirine sahip çıkan insanlardan oluşuyor. Çünkü biliyoruz ki; biz dayanışma içerisinde güçlü bir aileyiz. Bu ailede hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin.

2025 yılında da, güzel Eskişehir'imizi layık olduğu yere bir adım daha yaklaştırmak için çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürecek. Şehrimizdeki birlik ruhuyla daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için birbirimize güç vermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2025 yılının siz değerli hemşehrilerime, ülkemize ve insanlığa adalet, barış, sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Şehrimizin ışığı, ülkemizin geleceğine umut olsun.

Sevgiyle, emekle, özenle, hep birlikle... Mutlu yıllar Eskişehir!"