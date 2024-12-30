Eskişehir'de 2024 Çalışmaları Toplantısı

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Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar düzenlenen toplantıda ele alındı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında il müdür yardımcıları, milli emlak müdürü ve şube müdürleri ile gerçekleşen toplantıda, 2025 yılına ait planlamaların da yapıldığı belirtildi.

Milli Emlak Müdürlüğünce 2024 yılında il genelinde 53 hak sahibine taşınmazların tarımsal amaçlı kiralandığı kaydedilen açıklamada, il genelinde 786 hazine taşınmazının ise kamu kurumlarına tahsis edildiği ifade edildi.

Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında il genelinde 12 taşınmaz için ilana çıkıldığı ve işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde gerçekleştirilecek yatırımlara yönelik proje ve yapım çalışmaları kapsamında ödenek işlemleri, projelerin incelenmesi, ihale hazırlıkları gerçekleştirilmiş bununla birlikte ilimizde bulunan kamu kurumlarına talep doğrultusunda inceleme, kıymet takdirleri ve personel görevlendirmeleri yapılmıştır. Bakanlığımız yatırım programında yer alan 2 yapım işinin ihale öncesi tüm hazırlıkları tamamlanarak 'Eskişehir Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Yapım İşinin ihalesi 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 2025 yılı içerisinde yapımına başlanacaktır. 2026 yılında hizmete açılması planlanmıştır. İl müdürlüğümüz yeni hizmet binası yapım işinin de ihalesi bakanlığımızın ihale talimatıyla 2025 başında hızlıca yapımına başlanılacaktır."

Müdürlük tarafından 39 plan değişikliği incelenerek buna ilişkin 11 rapor düzenlendiği ve 82 plan yapımına esas kurum görüşü verildiği ifade edildi.

Afetlere dayanıklı ve güvenli yapılaşmalar için hazır beton ve yapı malzemelerine yönelik 82 hazır beton numunesi alınarak beton basınç dayanım testine tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, "249 piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti, yapı denetim kuruluşlarına ve laboratuvarlara yönelik de 205 büro ve şantiye denetimi gerçekleştirilmiş, 130 kooperatifin genel kuruluna bakanlık temsilcisi olarak katılım sağlanmıştır.

2024 yılında 1587 ÇED izleme ile çevre denetimi gerçekleştirilmiş, bu sayede ilimiz ülke sıralamasında 8'inci sırada yerini almıştır. Bu denetimler sonucunda, ilimizde çevre izin/lisanssız faaliyet gösteren tesis, sanayi tesislerinden atık su arıtma tesisi kurmaksızın veya atık su arıtma tesisini çalıştırmaksızın alıcı ortama atık su deşarjı yapan işletme bulunmadığı bir kez daha teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Müdürlük yetkilileri tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalarda 178 binanın riskli yapı tespiti yapıldığı ve 124'ünün yıkımının gerçekleştirildiği bilgisi verilerek, "2024 yılında 792 hak sahibine toplam 13 milyar 168 milyon 304 lira, kanun çıktığı günden bugüne kadar 8 bin 230 hak sahibine toplam 94 milyar 838 milyon 15 lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirilmiştir." denildi.

Kentte 2018 yılından itibaren uygulanan sıfır atık projesi kapsamında 1960 temel seviye sıfır atık belgesi düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıfır atık projesinin uygulandığı ilk günden bugüne toplam 310 bin 908 ton atık ekonomiye kazandırılmıştır. Bu atıklar içerisinde ilk sırayı yaklaşık 150 bin ton ile kağıt atıkları alırken, 76 bin 655 ton metal, 43 bin 389 ton plastik ve yaklaşık 40 bin ton plastik atık kaynağında ayrıştırılarak tekrar kullanılmıştır. Ekonomiye kazandırılan atıklar sayesinde 916 milyon kilovatsaat elektrik enerjisinden, yaklaşık 4 milyon 200 bin metreküp sudan, 666 bin 610 varil petrolden tasarruf edilmiş, kağıt atıklarının geri kazanılması sayesinde 2 milyon 550 bin ağacın kesilmesi önlenmiştir."