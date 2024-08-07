Eskişehir\'de 25 Yıllık Üst Geçidin Yıkımına Başlandı

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Eskişehir'e çeyrek asır hizmet veren üst geçidin yıkımına başlandı

Tramvay ve araç trafiğinin kesildiği noktadaki çalışmalarını 4 günde bitirilmesi planlanıyor

Yılların vermiş olduğu yorgunluk ve kavşaktaki sinyalizasyon sistemi sebebiyle üst geçit tehlike arz ediyordu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e çeyrek asırdır hizmet veren 25 metrelik üst geçidin yıkımına gece saatlerinde 50 kişilik ekiple devam edilirken, çalışmaların planlanan tarihten önce bitirilmesi öngörülüyor.

Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 25 yıllık üst geçidin yıkımına Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri ekibi tarafından önceki gece başlanmıştı. 6 ile 10 Ağustos tarihlerinde bulvar üzerinden kaldırılması planlanan 25 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki üst geçit için 50 kişilik ekip, gece 01.00 ile 05.00 saatlerinde arasında yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Tramvay ve araç trafiğinin kesildiği noktada planlanan 4 günlük çalışma süresinden önce çalışmanın bitirilmesi öngörülüyor. Ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

"3 gece de tamamlamayı düşünüyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgi veren Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Evren Olcay, "Uzun yıllardır Eskişehir Adliye Sarayı Kavşağı'mızda bulunan yaya üst geçidimiz artık yıllar vermiş olduğu yorgunluk ve kavşaktaki sinyalizasyon sistemi sebebiyle çok kullanışlı değildi ve tehlike arz eder hale gelmişti. Biz de Başkanımız Kazım Kurt'un talimatlarıyla hafta boyunca gece saat 1'den 5'e kadar Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerin de desteğiyle tramvay hattımızı kesiyoruz ve buradaki yaya üst geçidimizi kaldırıyoruz. Yaya üst geçidimiz kalktıktan sonra şuan da aşağıdaki sinyalizasyon ve tarik ışıkları ve tramvayla beraber trafiğin akışı yayalara da ayrıca zaman sağlıyor. Yaya trafiği yer üzerinden devam edecek. Planlanan 4 gün sürmesi ama şuan da takvimin biraz önünde devam ediyoruz. İnşallah başka bir sisteme zarar vermeden 3 gece de tamamlamayı düşünüyoruz. Şuan da Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Estram ve farklı yardımcı kuruluşlarla beraber devam ediyoruz. Yaklaşık 50 kişi çalışıyor şuan da, emniyetin de desteği ile yolu kesiyoruz. Bir an evvel herkes kazasız belasız işi bitirmenin derdinde" dedi.