Eskişehir'de Amatör Sanat Gruplarına Ücretsiz Destek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanatı desteklemek ve amatör sanat gruplarını teşvik etmek amacıyla Sosyal Sahne'de ücretsiz hizmet veriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, amatör tiyatro ve müzik gruplarına destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 175 koltuk kapasiteli Sultandere Sahnesi'nin kapılarını ücretsiz olarak açarak "Sosyal Sahne" ile mekansal destek sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, prova yapmak, tiyatro gösterisi sunmak ve müzik dinletisi için Sosyal Sahne'nin ücretsiz kullanılabileceğini belirterek, "Haydi, yeteneğinizi ve sanat tutkunuzu sahnemize taşıyın" açıklamasını yaptı.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, gruplarını ve projelerini tanıtan kısa bir açıklama ve iletişim bilgileri içeren başvuru dosyası ile "[email protected]" adresine gönderebilecek.